Suspenden Festival City Querétaro por fuertes lluvias

Justo cuando la agrupación Enjambre hacía su aparición en el escenario, comenzaron a caer las gotas que después se convirtieron en una fuerte lluvia, obligando a suspender el Festival City Querétaro 2023.

Los aproximadamente 15 mil asistentes también sufrieron de las ráfagas de viento y el descenso de la temperatura, algunos con la esperanza de que la suerte cambiara, pero momentos después, llegaría la cancelación definitiva.

Protección Civil ordenaría la retirada, mientras que los fanáticos tenían que lidiar con los charcos y el lodazal que ya se había producido, además del tráfico que estas inclemencias generalmente provocan.

Bandas como La Maldita Vecindad y Salón Victoria ya no pudieron salir al escenario, así como Enjambre que, con un par de canciones, no continuó con su participación. Sin embargo, Insite, Los Estrambóticos, Hello Seahorse!, Odisseo, Charles Ans, Porter y Camilo VII, lograron prender a la audiencia y prepararlos para el gran final.

El momento de éxtasis llegó con la presentación de Caifanes, que interpretó algunos de sus más grandes exitos, como Viento, Nubes, Afuera, Los Dioses Ocultos, De noche todos los gatos son pardos, entre otras, demostrando que aún continúan arrastrando masas y cautivando con sus canciones.

El público coreaba cada uno de sus temas, dejándose transportar a aquellas épocas en las que salía un nuevo disco de la banda de rock mexicana, que marcó toda una generación y fue parte importante del boom latinoamericano.

Hasta antes de la tromba, la audiencia había disfrutado de esta segunda edición, que comienza a instaurarse como un festival al aire libre, obligado para Querétaro y para todos los seguidores del rock alternativo.

