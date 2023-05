Lana del Rey confirma concierto en el Foro Sol de CDMX

Lana del Rey estará de vuelta en México, ya que ha confirmado que dará un concierto en la capital del territorio nacional como parte de la gira “Say Yes to Heaven”.

Por medio de redes sociales, Ocesa compartió la noticia de que la cantante se presentará el martes 15 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México, en uno de los regresos más esperados por los fans.

“Clásica, sentimental e icónica… Encontraremos el cielo en la tierra con Lana del Rey. XV-VIII-MMXXIII. Say Yes To Heaven”, escribió la empresa en una publicación.