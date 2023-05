Conalep de Coahuila prohíbe cortarse el cabello como Peso Pluma

La música de 'Doble P' le ha dado la vuelta al mundo. / Twitter (@ElPesoPluma)

Peso Pluma ha generado reacciones por igual, pues además de romper récords en la música con los corridos tumbados, ha impuesto un estilo con el corte de cabello estilo mullet que utiliza, muy popular en la década de los 80.

No obstante, pese a la fama que ha conseguido el cantante en poco tiempo, hay quienes no comulgan con lo que representa el intérprete de Ella Baila Sola, y es que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en San Pedro de las Colonias, Coahuila ha prohibido el ingreso a estudiantes que lleven el particular corte de cabello del artista.

La directiva del plantel señaló que no tendrán acceso los alumnos que luzcan el corte de Peso Pluma, por lo que, los docentes advirtieron a sus pupilos sobre la medida la semana anterior.

Entonces, los jóvenes con un estilo inspirado en el músico no entraron a la escuela, causando que en redes sociales los propios alumnos y padres de familia externaran su descontento con la decisión.

Mientras tanto, otros padres de familia concordaron con que los menores no imitaran los pasos de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre al que responde Peso Pluma.

Al mismo tiempo, las autoridades de la entidad educativa afirmaron que no desean limitar la expresión del alumnado, sino fomentarles disciplina.

Esta no es la primera ocasión que un colegio rechaza la influencia del cantante. A principios de mes, profesores de Nayarit prohibieron las canciones de “Doble P” debido a la apología a la violencia en la lírica.