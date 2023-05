Karla Panini podría contar toda su verdad en un documental

Aunque no lanzó fecha de lanzamiento, muchos fans de Karla Panini ya desean ver lo que prepara en su nuevo proyecto

Karla Panini acaba de paralizar las redes sociales al lanzar un video, el cual podría ser un documental sobre el ataque que ha sufrido todos estos años tras la muerte de Karla Luna, su ex amiga. Pues muchos la han cuestionado no solo por eso, sino por su relación con Américo Garza.

Y es que Karla Panini compartió un fragmento de su próximo proyecto titulado Se Dice de Mí, donde podría a contar a detalle todo lo que enfrentó tanto los cuestionamientos de los programas de televisión. Así como de los haters en redes sociales, lo que causaría mucho revuelo.

Karla Panini presumo próximo documental

Aunque no lanzó fecha de lanzamiento, muchos fans de Karla Panini ya desean ver lo que prepara en su nuevo proyecto donde se ve a programas como Ventaneando, De Primera Mano y la misma Consuelo Duval quien deseaba golpear a la comediante regia por toda la polémica.

“Yo antes te tiraba, pero me di cuenta de que si no fue correcto pero al final hubo un perdón de ella y eso es lo que importa ya lo demás sale sobrando y que tú vez a esas niñas con amor digan lo que digan es así y que padre que eso no lo tienes que probar, ya que es muy notorio todo eso”, “Panini sin hacer tantas olas ya armó su proyecto los otros llevan mil años queriendo hacer su dichosa serie Ni mede atáquense… Les va a tocar soportar una vez más”, escriben las redes.

Cabe mencionar que Karla Panini también ha estado en guerra con la familia de Karla Luna, quienes se encargaron de filtrar como eran las peleas que tuvieron las dos ex Lavanderas hace años, lo que trajo muchos problemas para ambas partes.