Muere Ray Stevenson, actor de Marvel y Star Wars

El mundo del cine ha sufrido una dura baja luego de que se diera a conocer el fallecimiento del actor hollywoodense, Ray Stevenson, conocido por participar en algunas de las más importantes franquicias como Marvel y Star Wars.

El actor que interpretó a Volstagg en la primera entrega de ‘Thor’, falleció este domingo 21 de mayo a los 58 años de edad, según confirmaron hasta este lunes los medios especializados estadounidenses.

Te podría interesar: Michelle Renaud es hospitalizada de emergencia

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del actor, aunque su publicista lamentó la pérdida y fue quien confirmó su deceso a los medios de comunicación.

Ray Stevenson falleció antes de poder ver su participación en la próxima producción de Star Wars: Ahsoka, una nueva serie que Disney que será transmitida a través de su plataforma de streaming, Disney +.

Además, el actor tuvo otros papeles importantes en distintas series de televisión como ‘Roma’ y ‘Dexter’, en la que personificó a Isaak Sirko, entre otros papeles como ‘Punisher’, ‘Los Tres’ ‘Mosqueteros’ y el ‘Rey Arturo’.

Ray Stevenson, the burly British actor who starred as Volstagg in the Thor movies and as the governor in the recent Oscar-winning Indian hit RRR, has died. He was 58 https://t.co/zvWEWOmmU3 pic.twitter.com/FYmvH7IFfG

— The Hollywood Reporter (@THR) May 22, 2023