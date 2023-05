Muere Andy Rourke, exbajista de The Smiths

Este viernes 19 de mayo la industria de la música está de luto, pues trascendió la muerte de Andy Rourke a los 59 años de edad, ex integrante de la agrupación británica de rock alternativo, The Smiths.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del también miembro de la agrupación y guitarrista, Johnny Marr, quien tras enterarse del sensible fallecimiento se despidió de su amigo con un emotivo mensaje.

Tal y como lo reveló el guitarrista, Andy Rourke sufrió un cáncer de páncreas que le arrebató la vida este viernes, por lo que Johnny Carr pidió privacidad tanto para el como para la familia del exbajista.

Rourke se unió a The Smiths en la década de los 80’s, con quienes tocó hasta que la agrupación se separó en 1987 con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudios, “Strangeways, Here We Come”.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023