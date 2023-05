Rauw Alejandro cancela concierto en Querétaro

El reggaetonero se presentaría el 27 de mayo en la ciudad. / Cuartoscuro

Rauw Alejandro visitaría Querétaro en su nueva gira Saturno, como parte del recorrido que realizará por el territorio nacional con fechas en Ciudad de México (20 de mayo), Veracruz (26 de mayo), Nuevo León (1 de junio) y Jalisco (3 de junio); sin embargo, trascendió un comunicado que asegura que el cantante no llegará a Querétaro por problemas de logística.

A través de una publicación difundida en redes sociales que muestra un presunto comunicado emitido por Ocesa (empresa responsable de la logística del evento) se informó que la presentación del artista en el Estadio Olímpico se canceló por complicaciones en el traslado del escenario y producción desde Boca del Río, Veracruz hasta el otro recinto en menos de 24 horas.

“Lamentamos anunciar a los fans de Rauw Alejandro que el concierto programado para el 27 de mayo en el Estadio Olímpico de Querétaro no se llevará a cabo, esto debido a problemas de logística ajenos al artista y a OCESA”, advierte el texto. “Desafortunadamente, el tiempo de traslado necesario para mover toda la gran producción del concierto de Veracruz a Querétaro es insuficiente para garantizar la calidad y seguridad del evento, por lo que se ha tomado esta decisión”, continúa.

A su vez, los organizadores invitan al público que planeaba ver a Rauw Alejandro en Querétaro a la presentación que el intérprete de Todo de Ti llevará a cabo en el Foro Sol en la Ciudad de México este sábado 20 de mayo.

Por otro lado, señalan que las personas que adquirieron entradas en línea con tarjeta de crédito verán reflejado en automático el reembolso en el método de pago original, de acuerdo con los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

En cambio, los fanáticos que compraron boletos físicos tendrán que escribir en ellos la leyenda “NULO” con marcador permanente y enviar una fotografía por cada entrada al correo electrónico [email protected].

Aquellos que hicieron la transacción con tarjeta de débito, efectivo, pago bancario o tiendas de servicio, deberán enviar a la misma dirección de correo los siguientes datos: clabe interbancaria, nombre del banco, nombre del titular y teléfono de contacto.

Hasta el momento, el supuesto comunicado no ha sido compartido en canales oficiales referentes a los organizadores del evento, no obstante, la venta de boletos de la presentación del 27 de mayo, ya no se encuentra disponible en la página oficial de eticket.