Bad Bunny anuncia nuevo sencillo en inglés

El 'Conejo Malo' rebasa los 70 millones de oyentes mensuales en Spotify. / Cuartoscuro

Bad Bunny compartió que su nueva canción, de la cual ya compartió un pequeño fragmento, llevará como título Where she goes, cuya fecha de estreno es este jueves 18 de mayo.

A través de una historia en Instagram, el intérprete de Otro Atardecer expuso de manera breve los detalles del lanzamiento, al tiempo que compartió el arte oficial que acompañará a la nueva pieza musical.

Previo al anuncio, el reggaetonero subió un video donde se le aprecia bailando y cantando, lo que parecía ser un tema inédito, sin embargo, está interpretado en español y no en inglés, como el título del lanzamiento.

Where she goes saldrá a la luz a las 5 pm, tiempo de Los Ángeles, California. O bien, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. No obstante, no hubo indicios de enlaces para que las aplicaciones de reproducción de música en streaming avisen del estreno.

El más reciente éxito de Bad Bunny fue la participación que tuvo con Grupo Frontera, con la canción colaborativa Un x100to, que de inmediato escaló a los primeros lugares de popularidad.

Previo a ello, en 2022 presentó otra colaboración con Ñengo Flow en Gato de Noche y La Jumpa con Arcángel. Ambas piezas llegaron después de batir numerosos récords con su más reciente producción discográfica Un Verano Sin Ti, cuyos 23 temas no pararon de sonar en 2022.

Por otro lado, Bad Bunny se colocó frente a los reflectores al protagonizar un romance con Kendall Jenner, relación que ha desatado la polémica, pues hace pocos días se viralizó un metraje donde supuestamente la modelo deja con la palabra en la boca al músico.