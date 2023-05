Mujer causa indignación por tatuar a su hijo desde los 6 meses

Shamekia Morris es una mujer que ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, luego de tatuar a su hijo y compartir fotos del bebé en internet.

La mujer es diseñadora de moda y amante de los tatuajes, quien decidió que era momento de que su pequeño hijo Treylin, desde los seis meses, se adentrara en el mundo de la tinta. Fue así que comenzó a llenar de diseños los brazos, piernas, espalda e incluso estómago del pequeño.

Luego del resultado, Morris comenzó a compartir fotografías en internet, no obstante, no pasó mucho tiempo para que los usuarios miraran las fotos y expresaran su opinión al respecto.

Lo que pocos notaron antes de señalar a la mujer que se hizo viral por tatuar a su hijo, es que los tatuajes que cubren el cuerpo de Treylin solo son diseños colocados con agua.

A pesar de que Morris ha ganado detractores en redes sociales, ha logrado que su hijo de 2 años, sea viral. Solo en TikTok, con la cuenta “el bebé oficial de Florida” suma 384 mil seguidores y casi 4 millones de “me gusta”.

En cambio, ahora que los usuarios saben que los tatuajes son temporales, no han disminuido las críticas e incluso, Shamekia ha sido amenazada de muerte. Inclusive, ha revelado que le han escrito para decirle que el niño va a recibir un disparo en la calle.

“La reacción ha sido horrible. Me hieren los sentimientos porque sé que no soy una mala madre y me han llamado con todo tipo de nombres. Es una locura”, admite.