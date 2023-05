Dwayne ‘The Rock’ Johnson confiesa que sufrió depresión tres veces

Uno de los talentos más reconocidos en la industria del cine y el entretenimiento en general es Dwayne ‘The Rock’ Johnson, quien ha participado en un sinfín de éxitos taquilleros como Jumanji: En la Selva y, a pesar de mostrarse accesible, lo cierto es que en algunos momentos de su vida, el actor ha sufrido de depresión.

“La Roca” apareció en un podcast donde habló de la depresión que vivió años atrás, donde también contó que ha tenido tres episodios donde se ha sentido deprimido, siendo uno de ellos cuando estudiaba en la universidad de Miami.

“No quería ir a la escuela. Estaba dispuesto a irme. Dejé la escuela. No hice exámenes parciales y me fui. Pero lo interesante, en ese momento, es que yo no sabía lo que era. No sabía lo que era la salud mental. No sabía lo que era la depresión. Solo sabía que no quería estar allí, que no iba a ninguna de las reuniones del equipo, que no participaba en nada”, desarrolló.