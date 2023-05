Películas en streaming: Estrenos del 12 al 18 de mayo

Si no tienes plan este fin de semana o simplemente, deseas pasar un día en casa disfrutando de una película, aquí tienes lo que llegará esta semana a las principales plataformas de streaming; Netflix, Amazon Prime Video y Disney +.

La Madre (12 de mayo)

Jennifer Lopez es una asesina mortal en este thriller dirigido por Niki Caro. Separada de su hija al nacer, esta madre vive años escondida en el desierto de Alaska, hasta que viejos enemigos la encuentra y secuestran a su hijo, desatando una misión de rescate.

McGregor Forever (17 de mayo)

Esta docuserie repasa la carrera del peleador más mediático en la historia de la UFC, “The Notorious” Conor McGregor.

Love him or hate him, Conor McGregor's story's far from over.

McGregor Forever premieres May 17 pic.twitter.com/fdL9SDXqaz

— Netflix (@netflix) May 9, 2023