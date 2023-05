Miley Cyrus: ¿Por qué Marvel la sustituyó a en Guardianes de la Galaxia 3?

Mainframe no es el primer personaje que cambia de intérprete en el Universo Cinematográfico Marvel

Miley Cyrus participó en Guardianes de la galaxia Vol. 2 en el papel de Mainframe, pero la estrella no repitió en la tercera entrega. En su lugar, Tara Strong ha puesto voz al personaje, y el director James Gunn ha explicado el motivo detrás de este cambio.

“¿Miley Cyrus no pudo repetir su papel de Guardianes 2? ¿Era ese el mismo personaje?”, preguntó un usuario a través de Twitter, a lo que Gunn respondió afirmativamente.

Cyrus lanzó recientemente un nuevo álbum de estudio titulado Endless Summer Vacation. Todo apunta a que la cantante estuvo trabajando en este disco justo cuando se estaba rodando Guardianes de la galaxia Vol. 3, lo que habría impedido queparticipara.

En 2017, Gunn concedió una entrevista a Buzzfeed en la que explicó por qué fichó a Miley Cyrus después de ser jurado en The Voice.

“Admiro el tono de voz de Miley. La encuentro divertida, simpática y dulce. Me gustó que se preocupara por los concursantes. Así que pensé que sería una persona divertida para tener como voz. Contacté con ella y ella dijo que sí. Entró y grabó, y fue un placer trabajar con ella”, relató.

Mainframe no es el primer personaje que cambia de intérprete en el Universo Cinematográfico Marvel. Hugo Weaving dobló a Johann Schmidt inicialmente, personaje al que luego puso voz Ross Marquand.

“Me encantó interpretar a Red Skull, fue muy divertido. Todos nos vimos obligados a firmar por tres películas: y pensé que Red Skull probablemente no regresaría en Capitán América, pero era posible que regresara como un villano en Los Vengadores. Para entonces, habían rechazado los contratos que acordamos, por lo que el dinero que me ofrecieron por Los Vengadores fue mucho menos que el que gané por la primera, y esto fue por dos películas”, relató Weaving a Time Out sobre el motivo de su salida.