Dolph Lundgren revela que padece cáncer desde hace ocho años

A lo largo de los años, Dolph Lundgren se ha ganado el reconocimiento de los fans de la saga de Rocky, por haber interpretado al boxeador soviético Ivan Drago, uno de los emblemáticos adversarios de Sylvester Stallone en su papel de Rocky Balboa.

A pesar de que el actor siempre ha mostrado una imagen saludable ante las cámaras, en una reciente entrevista confesó que padece cáncer desde hace ocho años y cómo ha sido su lucha contra este.

El histrión comentó en una entrevista que en el 2015 recibió el diagnóstico de cáncer de hígado y desde ese momento, se ha sometido a distintos tratamientos para hacer frente al padecimiento. Inclusive, contó que un médico le advirtió que le restaban dos o tres años de vida.

Dolph Lundgren, de 65 años, expresó que luego de la detección de un tumor se sometió a una operación para extraerlo.

Después de los estudios y una supuesta mejora en su salud, en el 2020 le encontraron nuevos tumores.

“Después me hice escaneos cada seis meses, luego lo haces cada año y estaba bien por cinco años, pero en 2020 estaba de vuelta en Suecia y tuve una especie de reflujo ácido, no sabía lo que era. Así que me hice una resonancia magnética y encontraron que había unos cuantos tumores más alrededor del área”, continuó.