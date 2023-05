Declaran a las carnitas como el mejor platillo con cerdo en el mundo

La enciclopedia gastronómica Taste Atlas nombró a las carnitas como el mejor platillo elaborado con cerdo a nivel mundial.

Lo anterior porque, la gastronomía mexicana es reconocida como una de las mejores en todo el mundo, ya que su diversidad y técnicas de preparación le merecieron el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Aunado a esto, la comida mexicana engloba distintos platillos en los que desemboca la riqueza acumulada desde la época prehispánica, colonial y contemporánea.

Del mismo modo, destacó en la lista la cochinita pibil, platillo tradicional de Yucatán, que obtuvo el tercer puesto en el ranking.

Las carnitas son originarias de Michoacán y consisten en un plato a base de carne de cerdo que se estofa, asa o cuece a fuego lento en su propia grasa por un lapso prolongado, hasta que la consistencia esté suave.

Después se sube la flama hasta que la carne esté crujiente por fuera y se pueda desmenuzar. Las carnitas suelen servirse en tacos y acompañarse con salsas, frijoles, guacamole, limón o verduras frescas como cebolla y cilantro.

Este platillo escaló al tercer peldaño en el conteo, siendo originario de Yucatán, se diferencia por el sabor de la carne de cerdo marinada en una combinación de pasta de achiote, jugo de naranja amarga y ajo.

Se hornea lentamente, se desmenuza y se sirve en tortillas, tacos o sola con chalotas, cebollas encurtidas, salsa y verduras.

El poc chuc también fue reconocido, aunque algunos números por debajo de las carnitas y cochinita pibil, en el lugar 37.

Este consiste en finas chuletas de cerdo marinadas en jugo de naranja. La carne es asada y se sirve con cebollas encurtidas y tortillas de maíz recién preparadas.

Se encuentra en la mayoría de los restaurantes de Yucatán, al ser uno de los más emblemáticos de la región.

Se cree que el plato se inventó como medio de conservación, cuando la carne se curaba con salmuera. El nombre se compone de poc, que significa tostar, y chuc, carbón.

