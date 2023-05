Actor Jamie Foxx continúa hospitalizado, familia se prepara para lo peor

Desde hace casi un mes, el actor estadounidense, Jamie Foxx fue hospitalizado de emergencia en Atlanta, Georgia por un derrame cerebral y continúa internado, sin que se den más detalles sobre su situación médica y de salud.

En las últimas horas, algunos informes que se dieron a conocer a los medios especializados, el actor que da vida a Electro en las películas de Spiderman, se detalló que, presuntamente, su salud continúa empeorando.

Ante esto, los familiares de Jamie Foxx mantienen las esperanzas en que se recupere, sin embargo, también se encuentran preparándose para lo peor, según informaron personas cercanas a la familia del hollywoodense.

Jamie Foxx se encontraba en la ciudad de Atlanta, donde grababa algunas escenas para un nuevo filme producido por Netflix, cuando el actor se desvaneció en el set de grabación, por lo que tuvo que ser ingresado al nosocomio.

En días pasados, parecía que su salud mostraba una mejoría, cuando a través de sus redes sociales envió un mensaje a sus fanáticos en donde agradeció todo el apoyo y las palabras de apoyo que ha recibido.

