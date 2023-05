Renee, la artista que conquista con su música, ofrecerá concierto en Querétaro

Renee estuvo en entrevista para AD Comunicaciones / Foto: Armando Vázquez / Video: Estefany González

Renne es una joven cantante y compositora mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, quien usó el boom de las redes sociales para compartir con la gente su pasión por la música.

En entrevista para AD Comunicaciones, refirió que gracias a las plataformas de redes sociales ha podido tener contacto con gente de todo el mundo, para llevar a cada rincón su música.

Es notorio que en los últimos años las redes sociales se convirtieron en plataformas de exposición para creadores de contenido, influencers y tiktokers, pero también, fueron la punta de lanza de personas que como Renee, las utilizaron para darle un poco más de visibilidad a su trabajo como música.

La cantautora Renee tiene claro que las redes sociales no están peleadas con el éxito y el trabajo constante, al contrario, la ayudan a viralizarse más, pero a seguir trabajando para darle a su público música de calidad.

“Nunca tristes”

La cantante regiomontana lanzó su hit “Nunca tristes (me vale madre)”, en noviembre de 2022, tanto que esta canción escrita por ella, se transformó en todo un trend y creadores de contenido en plataformas como TikTok, la utilizaron más de 415 mil veces en sus videos. Esto la llevó a ser parte del Top de 200 canciones de Spotify más reproducidas en México.

“Nunca tristes fue la canción que más visibilidad tuvo, sin embargo, es una canción que tenía todo para no ser un hit, ya que no es un reggaeton, no habla de amor o desamor, pero tampoco hubiera sido un hit sin mis demás canciones y trayectoria que tengo como artista”, mencionó.

“Algo bien”

La cantante promociona en gira de medios en Querétaro su nuevo disco No me Digas qué Hacer (NMDQH), del cual se desprende el sencillo “Algo bien” y el cual está conformado por varias canciones que funcionan como reflexiones acerca de la vida cotidiana, la amistad y convicciones personales, la falsedad de las redes sociales, o de vivir el momento.

“No es un álbum que solo se centra en el amor o en el desamor, sino que tiene temáticas de todo”, expresó la artista.

Renee en concierto en Querétaro

Renee está conquistando todos los territorios llevando su música a todas partes, y ahora se encuentra promocionando su Tour Algo bien, en donde tendrá una presentación en Querétaro el día 12 de mayo en la Sala Arpa, ¡no te lo pierdas!