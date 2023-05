Christian Nodal: Esta fortuna pagará para borrar tatuajes de su cara

Christian Nodal se llenó la cara de tatuajes, durante su relación con Belinda y tras terminar con ella. Ahora decidió que es tiempo de removerlos. Aunque tenga que pagar una fortuna por ello.

Christian y Cazzu esperan a su primer bebé. Esto influyó para que el cantante de regional mexicano decida limpiarse el rostro.

En un programa de televisión colombiano, el sonorense confesó que está en proceso de borrarse los tatuajes que se hizo en la cara. También dijo que abrirá su propia tattoo shop en Los Ángeles, California.

Christian Nodal aguanta doloroso procedimiento

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara. Es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes. Voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles. Me gustaría que mi hija conozca mi cara”, declaró el interprete mexicano.

Nodal explicó que los tatuajes son parte de una etapa de su vida. Pero que afortunadamente se los puede borrar antes de que nazca su bebé.

‘Gracias a Dios los tatuajes se borran’

“Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”.

Por su parte, el médico cirujano estético David Jativa explicó en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ que los más difíciles de borrar son los que tienen colores neón. O los que se hicieron para tapar otros diseños. Por lo que es posible que no se puedan remover del todo.

Cientos miles de pesos

En el reportaje se recalcó que el proceso es doloroso, complicado y costoso. Ante ello, Christian reconoció que tendrá que desembolsar una buena cantidad de dinero.

“El costo depende del número de sesiones y cada sesión en Los Ángeles oscila entre los mil y cuatro mil dólares. Es decir, entre 18 mil y 71 mil pesos mexicanos”.