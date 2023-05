Jamie Foxx reaparece en redes sociales tras supuesto derrame cerebral

Tres semanas antes, Jamie Foxx fue hospitalizado por una emergencia médica, y pese a que su estado de salud no ha sido confirmado a los medios, este miércoles el histrión norteamericano reapareció en redes sociales.

A través de Instagram, la celebridad publicó unas palabras para agradecer a sus amigos y seguidores, quienes han estado pendientes de su recuperación.

En paralelo, mostró su apoyo a Nick Cannon, colega que lo reemplazará en el programa Beat Shazam.

El medio TMZ indicó que allegados a Foxx solicitaron a los fanáticos rezar por la salud de “Electro” en Spiderman: No Way Home: “Oren por Jamie”.

El 12 de abril, el actor ingresó de emergencia al hospital por problemas de salud. Al poco tiempo, Corinna Foxx indicó que su padre tuvo una “complicación médica” que podría ser identificada como un derrame cerebral.

Sin embargo, gente cercana al intérprete se ha mostrado hermética por revelar más información sobre el estado de salud del histrión.

Jamie Foxx posts on Instagram for the first time since hospitalization: “appreciate all the love!!! Feeling blessed.” pic.twitter.com/r1hsWKEna6

— philip lewis (@Phil_Lewis_) May 3, 2023