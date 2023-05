Cantante María León se equivoca al entonar el Himno Nacional

Durante el juego de las grandes ligas de béisbol entre San Diego Padres y San Francisco Giants, la cantante ex integrante de la agrupación Playa Limbo, María León, fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano.

Sin embargo, la cantante fue blanco de burlas y críticas, luego de que, mientras realizaba el canto a la patria, se equivocó en la letra de una de las estrofas, frente a miles de personas en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La cantante erró al momento de cantar la línea “Por el dedo de Dios se escribió”, que, en su lugar, mencionó “Un soldado de Dios escribió”, desatando cientos de críticas en redes sociales, donde se hizo viral rápidamente.

Tras el escandaloso error, María León se pronunció en sus redes sociales en donde envió un mensaje a su público mexicano, a quienes pidió disculpas y admitió que los nervios fueron factor, debido al gran número de audiencia que había en el estadio.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió la interprete.