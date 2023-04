Mattel lanza la primera muñeca Barbie con síndrome de Down

La muñeca tiene un costo de 10.99 dólares. / Especial

La empresa de juguetes Mattel dio un paso más en temas de inclusión, al sacar al mercado la primera muñeca Barbie con síndrome de Down

La muñeca Barbie volvió a los reflectores luego del anuncio de la película en live-action. No obstante, no es el único tema que entusiasma a los seguidores de la línea de juguetes, puesto que Mattel sacó al mercado una versión con síndrome de Down.

Unas horas antes, la empresa juguetera hizo historia en temas de inclusión, al lanzar al mercado una muñeca con el trastorno genético que se origina cuando una persona nace con un cromosoma extra. El proyecto se trata de una colaboración con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down.

La muñeca Barbie con síndrome de Down

La primera muñeca número 208 de Mattel, Barbie con síndrome de Down, podría parecer normal a primera vista, ya que porta un clásico atuendo del juguete, pero en el estampado del vestido se aprecian mariposas azules y amarillas, un símbolo del trastorno.

Asimismo, el juguete posee un accesorio que la distingue; un collar de color rosa con tres flechas, que se refieren al tercer cromosoma 21 de las personas con síndrome de Down.

Derivado de que el trastorno puede ocasionar alteraciones ortopédicas en los niños, esta versión tiene órtesis de tobillo a la moda, mismas que combinan con el atuendo.

¿Cuál es el precio?

La primera muñeca de Mattel con este síndrome ya está a la venta en Estados Unidos con un precio de 10 dólares con 99 centavos, aproximadamente 200 pesos. En contraste, aún no hay fecha oficial para su venta en México.

Con información de Excélsior