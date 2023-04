¿Cuál es el peor pan dulce para la salud?

Este pan aumenta el riesgo de padecer hígado graso, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II. / iStock

Sin importar los efectos secundarios que puede provocar, el pan dulce es un alimento que acompaña el café y un libro en los días lluviosos, sin embargo, existe uno en particular que es el más perjudicial para la salud.

De acuerdo al Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el pan dulce abarca diversas preparaciones de masa combinadas con azúcar y a un sinfín de sabores como los moños, cuernitos, besos, tortugas, conchas, chilindrinas, orejas, rebanadas y otros productos que abundan en las panaderías mexicanas.

A pesar de la popularidad de las donas, consumirlas en exceso podría dañar seriamente la salud. Estas son elaboradas con masa de bizcocho, fritas en aceite, espolvoreadas de azúcar, entre otras presentaciones con relleno y cobertura.

Freír es un proceso vinculado a enfermedades como el cáncer, lo que ha posicionado a las rosquillas como el número 43 de una lista de 100 alimentos cancerígenos, según el portal Eat this, not that.

De igual forma, la Clínica de Cleveland colocó a las donas en el primer puesto de alimentos no recomendables para desayunar, por su alto contenido calórico. Consumirlas sin medida puede desencadenar efectos secundarios graves, como aumento de peso, pues los contenidos de azúcar disminuyen el efecto de saciedad.

En paralelo, aumentan el riesgo de padecer hígado graso, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II.

¿Cuántas calorías tiene el pan dulce?