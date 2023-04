¿La sopa Maruchan es dañina? Especialista desmiente mitos

La sopa Maruchan es una de los alimentos instantáneos más populares en el mercado, ya que su sabor, practicidad y precio, la convierte en una comida ideal para salir de una emergencia, no obstante, también se ha demeritado su imagen al asegurar que es dañina para la salud.

Mediante su perfil de TikTok, Rafa Carbajal, ingeniero especializado en alimentos, descartó algunos de los mitos que rodean a este tipo de pasta, generando reacciones y comentarios de los usuarios.

Si bien el creador de contenido se muestra a favor de reducir el consumo de comida chatarra, advierte que no es partidario de difundir información falsa, ya que en el video desmiente que la sopa Maruchan “se pega en el estómago”.

“De verdad la Maruchan se te pega en las tripas? Está bien que combatamos los productos chatarra, pero todo con información de verdad. Para empezar no es ‘TDHQ’, es TBHQ (terc–butilhidroquinona) y no, no es un polímero, es un fenol y hasta una buscadita rápida en Wikipedia te lo menciona”, explicó Carbajal.