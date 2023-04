Anuncia Madonna concierto en México

A principios del presente año, la cantante estadounidense, Madonna, informó a sus fanáticos que realizará una gira alrededor del mundo llamada “The Celebration Tour”, con la finalidad de celebrar sus más de 40 años de carrera.

Al principio, la “Reina del pop”, reveló que, en la agenda de su tour, solamente se contemplaría 23 ciudades, arrancando en julio del 2023 en Canadá, para después visitar varias ciudades de Estados Unidos y así llevar su música hasta Europa.

Te podría interesar: Peso Pluma alcanza el #1 en el Top 50 Global de Spotify

No obstante, este lunes 17 de abril, Madonna sorprendió a todos sus seguidores cuando dio a conocer que “The Celebration Tour” se extenderá hasta el 2024, además, agregó a México como uno de los puntos para presentarse.

Madonna se presentará en territorio nacional el próximo 25 de enero del 2024 en el Palacio de los Deportes, recinto donde se presentó en la última vez que visitó México, trayendo todo un espectáculo.

A través de sus redes sociales, la cantante de pop envió un mensaje a sus fanáticos mexicanos, además, informó que la preventa de las entradas para su concierto comenzará este viernes 21 de abril.

MEXICO here we come……….🇲🇽♥️

Fans have a chance for tickets today and tomorrow , and Citibamex cardholders, have access to the pre-sale starting on Thursday!!

Tickets go on sale to the public Friday, April 21. #MadonnaCelebrationTour

— Madonna (@Madonna) April 17, 2023