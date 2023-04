Bad Bunny conquista Coachella 2023 ante más de 120 mil personas

Bad Bunny, que llegó liderando el cartel del Festival de Coachella 2023, conquistó uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos con un concierto de más de dos horas que puso a bailar a varias decenas de miles de seguidores en la ciudad desértica de Indio, en California.

“Estamos en el Festival de Coachella, un lugar de inspiración y donde se da respuesta a muchas preguntas. (…) Grandes artistas han pasado por aquí. (…) Espero que sea mi primera vez cerrando una jornada de este festival, pero no la última”, introdujo el puertorriqueño, consciente de la importancia del show.

En esta primera edición asistieron más de 120,000 personas -lleno absoluto- y en la que también actuaron artistas como Gorillaz, Blondie, The Chemical Brothers, Blink-182 o Becky G.

Sin embargo, el gran momento de la tarde-noche fue el show de “El Conejo Malo”, que se prodigó con toda una demostración de versatilidad en cuanto a su performance. Con tiempo para grandes coreografías, juego de pantallas, uso de láseres. Así como interacción con objetos reales como una moto de agua y hasta fuegos artificiales.

Bad Bunny se mostró realmente enfocado en cumplir con las grandes expectativas depositadas en él y lograr otro hito en su carrera: encabezar el Festival de Coachella, en el que participó en 2019.

“Ahora todos quieren ser latinos”, expresó en varias ocasiones a lo largo de un concierto en el que volvió a poner de manifiesto cómo su carrera consagró a la música en español como una de las más escuchadas internacionalmente en la actualidad.

The visual intro of Bad Bunny’s concert at Coachella. 🐰🔥🎡

pic.twitter.com/6JBFI66evy

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) April 15, 2023