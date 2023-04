Karol G protesta por edición excesiva en portada de revista

Este jueves, la revista GQ publicó una edición con el rostro de la cantante de reguetón Karol G en la portada, como parte del reportaje principal.

Sin embargo, varios de sus seguidores comentaron que su rostro y cuerpo lucían muy diferentes en comparación a como se muestra en redes sociales.

Fue así que la intérprete de Provenza externó su descontento, después de la revelación del anverso de la publicación, ya que en palabras de la artista, la fotografía está excesivamente editada y no la muestra al natural.

“Se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, aseguró.