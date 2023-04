Adrián Marcelo es acusado de presunto abuso sexual

Adrián Marcelo es una de las figuras más controversiales del medio del espectáculo, en consecuencia a su sentido del humor y comentarios ácidos, se ha visto envuelto en la polémica en más de una ocasión.

Esta vez el presentador regiomontano se volvió tendencia en redes sociales, tras ser acusado de cometer presunto abuso sexual hacia una chica que compartió la historia en Instagram.

“Estando en su auto (…) Él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él, a lo que me negué”.

En la serie de fotografías del perfil de Instagram, la chica describe que Adrián Marcelo mostró una actitud cínica, para después externar comentarios ofensivos sobre su persona al no acceder a tener relaciones sexuales.

Entre las imágenes que se aprecian en la publicación, destaca un video donde se muestra la conversación con un contacto denominado “Marcelo”, ahí se aprecia un audio con la voz del conductor.

“La neta sí me interesa salir contigo muchísimo (…) Me gustaría transmitirte seguridad, ya te había dicho que mi trabajo es, pues, medio peculiar (…) Eso es lo que me interesa mucho blindar, que no te entre inseguridad (…) En la noche lo platicamos”, dice entre risas el regiomontano.