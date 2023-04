Andrés García: Así fue el triste adiós que le dio Roberto Palazuelos

Andrés García se fue en paz. Pero quien sí recibió la sorpresiva noticia es Roberto Palazuelos, quien más que un amigo, veía en el actor a un padre con el que tenía una relación entrañable, aunque complicada.

Mientras se encuentra de viaje por Brasil, según puede verse en la sección de Historias de Instagram, Roberto Palazuelos se enteró de la muerte de Andrés García. Luego de que distintas complicaciones ocasionadas por la cirrosis hepática.

Te puede interesar: Andrés García murió sin poder reconciliarse con sus hijos, esta es la razón

A la distancia y con el dolor de perder a un amigo y mentor, el también actor, empresario y aspirante a político de 56 años compartió un mensaje con el que hace un reconocimiento y dice adiós a quien fuera una figura indiscutible en su propia historia.

El adiós de Roberto Palazuelos a Andrés García

“Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México. Una de las personas más importantes en mi vida. La razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre”, inició Roberto Palazuelos el mensaje con el que deja ver el profundo cariño que siempre sintió por Andrés García. Así como la gran influencia de éste. No sólo en su vida personal sino también en la profesional.

Roberto lamentó el no estar al lado de su gran amigo en sus últimos días y dejó ver que es a causa de terceros su distanciamiento y que quedara fuera del testamento de Andrés García.