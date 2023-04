“Orgullosa de ser Latinoamericana”; Shakira responde a Piqué

Luego de las declaraciones que el ex esposo de la cantante, Shakira, el futbolista, Gerard Piqué, hizo sobre los ataques y críticas que ha recibido por parte de los seguidores de la colombiana, la intérprete de “Waka Waka” respondió de manera contundente.

Durante una conversación que el ex jugador del Barcelona mantuvo con el periodista español, Gerard Romero, para su canal de YouTube, se le preguntó sobre cómo ha sobrellevado las criticas tras su separación con la artista.

Ante esto, Piqué respondió que no le importa lo que le digan, mencionando que Shakira es latinoamericana, al igual que su gran mayoría de fanáticos, a quienes dijo, no les da importancia a lo que opinen.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles! No me importa nada. Porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es cero”, respondió.