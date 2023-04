¡Es oficial! Dwayne Johnson anuncia live-action de Moana

Disney sigue apostando por llevar de la animación a la realidad sus películas animadas más populares en los últimos tiempos, esta vez, la productora del ratón más famoso del mundo ha decidido hacerlo con la cinta Moana.

A través de sus redes sociales, el actor y luchador, Dwayne Johnson ‘La Roca’, fue el encargado de dar a conocer la noticia del proyecto que llevará la historia de Moana al live-action a la pantalla grande.

Con un video en el que ‘La Roca’ protagoniza y que fue grabado en la isla Oahu en Hawai, el protagonista de “Black Adams”, explicó lo importante que es el archipiélago volcánico para él y su familia.

A la par, el actor confirmó que dará vida al mismo personaje al que dio voz en la versión animada, el semidiós, Maui, además de adelantar que la actriz Auli’i Cravalho también se unirá para personificar a Moana.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 3, 2023