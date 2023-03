Guillermo del Toro y Bad Bunny se unen al Spider-Verse

Uno de los filmes más esperados por los fanáticos de las películas de súper héroes es Spider-Man Acroos the Spider-Verse, la continuación de la primera película que protagoniza Miles Morales, y en la que el director mexicano, Guillermo del Toro y el cantante, Bad Bunny, estarán incluidos.

A través de sus redes sociales, la productora, Sony Pictures Animation, encargada de realizar el multiverso de los spider-man compartió algunas artes conceptuales de cómo se verían algunos personajes famosos dentro del Spider-Verse.

Bajo el concepto de “Spidersona”, varios famosos fueron diseñados en su versión Spider-ma, tal como la deportista, Serena Williams; el actor, Kumail Nanjiani; el actor, Nick Jonas; el recién ganador del Oscar, Guillermo del Toro y el reguetonero, Bad Bunny.

Tras publicar las imágenes, Guillermo del Toro replicó la fotografía de promoción a la película animada, la cual dijo ya no puede esperar a ver el filme del súper héroe de Marvel y que en la primera entrega de esta cinta la celebró.

I cannot wait for this film – https://t.co/3z5T0OKTdk

— Guillermo del Toro (@RealGDT) March 31, 2023