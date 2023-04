Andrés García: Su salud se deteriora cada vez más, esto se sabe

Margarita reveló que el actor no ha perdido el apetito, lo cual es una buena señal, no obstante, su movilidad disminuyó considerablemente

Andrés García mantiene alerta a sus seres queridos y seguidores, en especial porque en los últimos meses la enfermedad que padece lo ha debilitado, ya que la cirrosis es progresiva y no tiene cura.

Desde hace cinco meses que se dio a conocer que Andrés se encuentra libre de sustancias; sin embargo, esto no ha sido suficiente, puesto que permanece delicado y al parecer cada vez más débil.

Andrés García: Su estado de salud

Margarita Portillo, esposa de García, dio una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, en el cual reveló el estado actual en el que se encuentra el actor de cine mexicano y el pronóstico que tienen de parte de los médicos.

“El doctor me informó que lo veía bien, esto desde la situación física que tiene, es una enfermedad incurable, progresiva. Está desintoxicado, esto hace que esté muy consciente de su situación y le genera ansiedad, pero está estable” dijo Margarita Portillo.

Sobre los pormenores, Margarita reveló que el actor no ha perdido el apetito, lo cual es una buena señal, no obstante, su movilidad disminuyó considerablemente, puesto que necesita de ayuda para caminar.

“No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, está delgado. No pude caminar por sí solo, tiene una cama especial, cuando pide salir al patio se le traslada con una silla de ruedas” detalló Portillo.

Pese a que el protagonista de ‘Pedro Navaja’ se encuentra con todas las comodidades y en la manos de los mejores médicos, todo parece indicar que por el momento solo podrá mantenerse estable.

“Está delgado y se va debilitando poco a poco y es hasta que Dios quiera que su cuerpecito aguante y Dios quiera tenerlo con nosotros” expresó la esposa de Andrés García.