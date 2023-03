Bad Bunny estelariza primera portada de TIME en español

Bad Bunny suma un reconocimiento más en la industria del entretenimiento de Estados Unidos, al aparecer en la portada de la revista TIME en la que, por primera ocasión en sus más de 100 años de existencia, el texto está completamente en español.

El artista con más escuchas en Spotify por tercer año consecutivo, engalana el anverso de la legendaria publicación, que se publicará el próximo viernes, de acuerdo con el anuncio del medio.

Te podría interesar: Belinda habla por primera vez sobre Cazzu; le envía emotivo mensaje

La entrevista ahonda en la crianza de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, en Puerto Rico, la fama, el éxito de su música, los récords batidos por su último disco y la respectiva gira, su presentación en los Grammys, entre otros temas.

El intérprete compartió que es el mayor de tres hermanos, que se crió con sus padres y que grabó sus primeras canciones en casa. Misma que, a pesar de la fama, lo hace sentir “con los pies en la tierra”.

“Fuera de esa casa quizás el mundo esté escuchando y hablando de mí, pero en esa casa todo es igual. Nada ha cambiado. Mi papá no actúa de manera nueva ni me trata de una manera nueva”, garantizó.

En 2022, su más reciente producción musical Un verano sin ti fue elegida por la revista Billboard y por TIME como el álbum del año. En sus propias palabras, esta clase de logros los aprecia más porque tiene mayor competencia en plataformas musicales.

“Ahora compito con un millón de personas. Cuando salgo con algo ese mismo día, salen mil artistas con canciones. Veinte álbumes saliendo la misma noche. Antes no, salían uno, dos o tres discos. No había tanta saturación en la música”, admitió.

En la más reciente premiación de los Grammy, Un verano sin ti ganó la categoría de Mejor álbum de música urbana, donde también el puertorriqueño inauguró la ceremonia con el tema El Apagón, convirtiéndose en el primer artista en cantar en español en dicho espectáculo.

Adicionalmente, el año pasado también rompió récords con las ganancias de su gira, con 435 millones de dólares.

Bad Bunny refuses to cater to the mainstream—and he doesn’t need to https://t.co/uUE4DP3OBe pic.twitter.com/knR4Xb0ahD

— TIME (@TIME) March 28, 2023