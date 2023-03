Robbie Williams, Black Eyed Peas y más en el Tecate Emblema 2023

El festival más esperado del pop, Tecate Emblema 2023, está de regreso y se celebrará el próximo 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la sorprendente participación del cantante británico Robbie Williams.

Entre los artistas invitados figura talento nacional e internacional, entre los que destacan:

La última vez que el cantante británico Robbie Williams pisó tierras mexicanas fue en 2018, tras su presentación en el Corona Capital, en donde entonó algunas de sus canciones más emblemáticas.

A través de sus redes sociales, el cantante se mostró ansioso por su llegada a México y confirmó su participación en el festival de música pop.

El comunicado oficial fue publicado a través de las redes sociales del festival y causó revuelo en Twitter, donde salieron todos los fans de Robbie Williams:

“Allá nos vemos para cantar ‘Rock Dj’ a todo pulmón”,“¿Que si voy a ir solo para ver a Robbie? Claro que iré solo a ver a Robbie Williams”, decían algunos comentarios.

I can’t wait to come back to Mexico. See you all at @TecateEmblema in May x

On sale: March 1st #TecateEmblema23 pic.twitter.com/s5Vk20KCZI

— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 23, 2023