Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: Así surgió su romance

En el 2016 confirmaron su relación, pero para evitar escándalos decidieron tener su privacidad y no poner en riesgo su romance

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron este 28 de marzo que se encuentran en la espera de su primer bebé a casi un año de que contrajeron nupcias.

Sin embargo, su romance se remonta a hace muchos años. Participaron en Desafío de las Estrellas en el 2006, donde compitieron por el premio y título del concurso.

La conductora de Venga La Alegría comentó en una emisión que en un inicio veía a Carlos Rivera como “todo un niño” porque era de menor edad que ella cuando se conocieron. Después se hicieron grandes amigos, pero tomaron caminos completamente distintos.

Carlos Rivera, su mejor amigo

Además la cantante confesó que lo consideraba como su mejor amigo, antes de que Carlos Rivera vaya a vivir a España para protagonizar El Rey León. A su regreso en el 2015, Cynthia aprovechó para entrevistarlo para su canal de YouTube Cyn Censura y ahí inició la relación sentimental.

En la entrevista en el “sillón de la verdad” se veían nerviosos en todo el video, a pesar de que se decían “amigos”. Muchos notaron la química innegable. Por eso el video es considerado como el inicio de la relación.

Te puede interesar: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que serán papás

A pesar de que Cynthia Rodríguez no habla de su relación en el 2016 explicó en el matutino lo que pasó ahí. “Fuimos amigos durante muchísimos años. Al final dejamos de ser amigos. Porque eso ya no era de amigos, lo que teníamos, porque mi amiga Yuridia dice que ‘los amigos no se besan en la boca’”, mencionó.

Confirman su relación

En el 2016 confirmaron su relación, pero para evitar escándalos decidieron tener su privacidad y no poner en riesgo su romance. En el 2019 se rumoró una boda secreta pero la pareja negó la situación.

“Tengo una relación que es muy discreta. Así lo revelamos desde el día uno. Tenemos un amor tan bonito, tan fuerte que nos amamos en libertad. Nos apoyamos y nos protegemos siempre. Es por eso que no queremos que nadie opine. Quiero decirles que nunca más volveré a hablar de mi relación. Porque no quiero que se vea como que estoy aprovechando el momento”, mencionó la cantante en entrevista para Ventaneando.

Contraen matrimonio

Para mayo de 2022, la pareja confirmó en Venga la Alegría que se casaron en una íntima boda. “Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta. Qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas”, dijo Cynthia ante las cámaras de TV Azteca.

Y hoy sin dar muchas declaraciones dieron a conocer que serán padres por primera vez. “La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribió Rivera en su Instagram.