Eduin Caz le pide a su ex esposa que lo perdone

Durante el último concierto de la agrupación, Grupo Firme, en el Foro Sol de la Ciudad de México, el vocalista, Eduin Caz, reveló frente a todos los espectadores que, actualmente, ya no está viviendo con su ex esposa, Daisy Anahi.

Grupo Firme se presentó en un concierto en el que hicieron sold out en el inmueble, donde interpretaron sus más grandes éxitos y compartieron el escenario con grandes invitados, hubo un momento de flexión para el vocalista.

Y es que, Eduin Caz, se tomó la oportunidad de enviarle un mensaje a su ex esposa, Daisy Anahi, de quien se separó el mes pasado e hizo público durante la entrega de los premios Lo Nuestro, del cual el grupo se llevó tres.

Te podría interesar: Eduin Caz se separa de su esposa Daisy Anahy, en pleno embarazo

Ante los miles de fanáticos, Eduin Caz, confesó que seguirá “haciendo su luchita” para recuperar a quien es la madre de sus hijos, al mismo tiempo en que le pidió que “por favor” lo perdonara.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero. Ya perdóname, chiquita preciosa, por favor”, dijo el vocalista.