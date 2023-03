Estos son los estrenos en el cine en marzo

Estrenos nuevos para ver en el cine es lo que trae marzo, así como muchas sorpresas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania o The Whale, pero en esta ocasión te compartimos las cintas que podrás disfrutar en marzo.

Estrenos: Creed III

Ya está en cines pero puedes aprovechar este fin de semana para ver la tercera entrega de esta historia del boxeador interpretado por Michael B. Jordan y que cuenta con muy buenas reseñas por parte de la crítica y que ya se ha convertido en una saga digna de las de Rocky.

Demon Slayer

Los fanáticos del anime japonés podrán disfrutar de esta entrega que hablará de una temporada previa al Arco del Distrito del Entretenimiento y se estrenará el 4 de marzo en Cinépolis. Puedes disfrutar de sus temporadas en Netflix.

Women Talking

Nominada en varias categorías en los Oscars, habla acerca de la unión de varias mujeres que han sido agredidas en una comunidad religiosa en una comunidad de Estados Unidos, sin duda un filme para ver antes de la premiación de la Academia.

