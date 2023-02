Adrián Marcelo y Karla Panini son acusados de gordofobia por comentarios polémicos, estos dos influencers, originarios de Monterrey, Nuevo León, han sido blanco de criticas luego de atacar a las personas con sobrepeso en el videopodcast “Mal Influencer”.

Adrián Marcelo tendencia junto Karla Panini

Como cada semana Adrián Marcelo tiene un invitado y una temática especial para este pódcast, en esta ocasión Karla Panini fue quien estuvo con el regiomontano para hablar sobre las personas con sobrepeso, comentarios que se hicieron en forma despectiva y causaron furor en redes sociales.

Te puede interesar: Karely Ruiz se rapa tras sufrir alopecia por estrés

“Las gordas están mal Karla… si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal. No hiciste nada para merecer una portada gorda ¿cuál es el merito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, comentó el influencer regiomontano.

En redes sociales se juzgó la actitud de Marcelo y Panini recibiendo muchas críticas por hablar mal de los cuerpos de otras personas, algo que el propio Adrián ha salido a defender.