Génesis Medina Mendoza: influencer y modelo fitness comparte 3 tips para ganarle al sedentarismo

Genesis Medina Mendoza nació en Venezuela y actualmente reside en Estados Unidos, donde continúa con su carrera como empresaria, influencer y modelo fitness.

Medina inicialmente creaba contenido dedicado únicamente a mujeres que querían sentirse mejor consigo mismas, pero hoy en día ha incorporado contenido de familia.

El mundo del fitness siempre ha sido algo que ha despertado interés en Genesis Medina Mendoza, ya que desde pequeña le inculcaron hacer deportes y mantenerse activa físicamente. Según comenta la influencer, practicó atletismo, natación y escalada en paredes artificiales.

A medida que crecía, la influencer venezolana vio la importancia de las redes sociales y el impacto que estas tienen sobre la vida de las personas.

“Pensé que sería buena idea empezar a grabar contenido que motivara a cada mujer que me sigue. Acompañarlas y decirles que cada día es un nuevo día para empezar, que debemos cuidarnos desde adentro hacia afuera”, revela Medina.

La influencer comprende que lucir bien físicamente ayuda a tener una sensación de seguridad e influye en la actitud de cada persona, por lo que se ha enfocado en compartir contenido referente a ello a través de su cuenta en Instagram.

Genesis Medina Mendoza sabe por experiencia que no siempre hay ánimos de entrenar o trabajar en sí mismos, pero comenta que tuvo la suerte de conocer a su esposo que también ama el mundo fitness y la ha motivado cada día.

Los 3 tips de Genesis Medina Mendoza con personas sedentarias

Los efectos negativos que tiene el sedentarismo sobre la salud y el bienestar de las personas no es desconocido, ya que las consecuencias son tanto visibles (celulitis, aumento de peso, etc.) como invisibles (daños internos). Por lo tanto, las personas luchan por seguir siendo sedentarias debido a la pereza o falta de tiempo.

Hay quienes no se sienten a gusto en un gimnasio o no sienten que sea una actividad que les guste hacer, por lo que Genesis Medina Mendoza expresa que no existe mejor refugio que el deporte.

“Te hace crear hábito, te motiva, te impulsa, y por lo tanto, logras mejores resultados”, indica la influencer.

Otro consejo que Medina comparte con sus seguidores es que no es bueno ser conformista y siempre hay que exigirle más al cuerpo. En términos de entrenamiento físico se refiere a ir por ese movimiento extra después de sentir que no se puede más.

El tercer consejo que señala la influencer es que “el deporte es salud. Nunca permitas que te digan que no lo puedes lograr”.

Para aquellas mujeres que suelen decir que no tienen tiempo por el trabajo o ser madres, Medina menciona que todo depende del equilibrio y organización.

“Yo pienso que todo se puede lograr con mucho equilibrio, siempre y cuando nos sepamos organizar y hacer todo lo que nos haga feliz”, afirma Genesis Medina Mendoza.

Como parte de sus planes futuros como influencer y modelo fitness, Medina quiere crear su propia línea de ropa deportiva y expandirse en las redes sociales para seguir ayudando a las madres en casa que no puede acudir a un gimnasio.