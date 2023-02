Karla Panini amenaza con denunciar a quienes hacen memes de sus hijos

Karla Panini estalló contra quienes hacen memes de sus hijos, refirió que es algo que no tolera.

La conductora se volvió tendencia este martes debido a que compartió en su Instagram los memes que le mandaron sus seguidores sobre los dinosaurios profesiones.

Pese a que eran violentos porque la llamaban ‘quitamaridosaurio’, ‘brujasauria’ o ‘mantenidosauria’, ella decidió tomar las imágenes con humor y pidió que le compartieran más.

Los dinosaurios profesiones hacen referencia a ilustraciones creadas que muestran a estas criaturas vestidas como si tuvieran oficios y profesiones.

A través de Instagram, la conductora aseguró que no le molestan, pero aprovechó para decir que si hacen memes de sus hijos sí iba a reaccionar y no se iba a dejar.

“Lo único que no me da risa y no tolero y jamás toleraré son memes de mis hijos que hay en redes sociales… no los puedo yo subir porque estaría yo cometiendo el mismo delito que ya cometieron estas personas de utilizar caritas de niños inocentes”.