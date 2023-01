Muere Lisa Loring, la primera actriz en interpretar a Merlina

Redacción

Lisa Loring, la actriz que diera vida a Merlina en la primera versión de la serie televisiva Los locos Addams ha murió a los 64 años la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, confirmó su hija Vanessa Foumberg este lunes a revista especializada The Hollywood Reporter.

Una de las amigas cercanas de Loring, Laurie Jacobson, confirmó en Facebook el deceso de la actriz que también participó en “As the World Turns”.

“Sufrió un derrame cerebral masivo provocado por fumar y la presión arterial alta. Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche. Ella quedará incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams”, escribió.

Famosa como la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó el mismo personajes en la película para la televisión realizada de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns”. Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega.

Loring comenzó a trabajar en la serie cuando apenas trasitaba los 5 años de edad, y en entrevistas posteriores reconoció que “aprendió memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas. En convenciones de fans y en varias entrevistas, Loring habló con cariño de su tiempo trabajando en la serie. “Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo”, reveló Loring en una entrevista de YouTube de 2017 realizada en la convención Monsterpalooza. “Carolyn Jones, John Astin, Gomez y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales.”

