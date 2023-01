‘Avatar 2’ lleva siete fines de semana al tope de taquilla

“Avatar: The Way of Water” fue la película más taquillera en Estados Unidos por séptimo fin de semana consecutivo al recaudar 15,7 millones de dólares, según estimados de estudios difundidos el domingo.

A nivel mundial, “The Way of Water” ha recaudado un estimado de 2.100 millones de dólares, superando a “Star Wars: The Force Awakens” para ser la cuarta película que más ha recaudado de todos los tiempos.

De segunda quedó la película familiar “Puss In Boots: The Last Wish” con 10,6 millones de dólares en su sexto fin de semana. La película animada lleva un total de 140,8 millones en Norteamérica y recientemente salió por streaming también.

De tercera llegó “A Man Called Otto” con 6,8 millones de dólares, siendo exhibida en 3.957 salas. El filme indio “Pathaan” quedó en cuarto lugar.

La película de horror “M3GAN” llegó de quinta en su cuarto fin de semana con 6,4 millones de dólares, con lo cual ha acumulado 82,3 millones en Estados Unidos.

La comedia romántica “Maybe I Do”, con Diane Keaton, Richard Gere y Susan Sarandon, recaudó 562.000 dólares al ser exhibida en 465 salas. Y el drama “Close” de Lukas Dhont se estrenó en cuatro salas en Nueva York y Los Ángeles, llevándose 68.143 dólares.

Varios estudios cuyas películas fueron nominadas al Oscar relanzaron sus films, incluyendo “Everything Everywhere All At Once”, que fue exhibida en 1.400 salas y ganó otro millón de dólares. La obra ha recaudado 71 millones hasta ahora.

Lo mismo ocurrió con “The Fabelmans” de Steven Spielberg, que se amplió a 1.962 salas en Norteamérica y atrajo otros 760.000 dólares para un total a nivel nacional de 16 millones. Y “Women Talking” de Sarah Polley también añadió unas cuantas salas y recaudó un millón de dólares adicionales, para un total de 2,4 millones hasta la fecha.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes