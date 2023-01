Odín Dupeyrón, presenta su ideología sobre el amor con “Lucas”

Odín Dupeyrón presenta “Lucas”, obra de teatro que suma ya una cuarta temporada la cual llegará a varios estados, entre los que se encuentra Querétaro, ya que el próximo viernes se presentará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en punto de las 8 de la noche.

Esta comedia, escrita en 1994, continúa vigente por su temática ya que habla del amor, pero no de uno convencional como lo describe su autor. Sino “más profundo, cuando te enfrentas a un amor que no esperabas, de sacrificios y del miedo, ya que el amor profundo significa un poco la pérdida de ti mismo, encontrarte con parte de ti que no conocías”.

Los 5 actores que salen en escena, son bien cobijados por una gran escenografía y una pantalla. Aspectos que hemos podido ver en el historial de obras de Dupeyrón, que han conseguido gran éxito.

Odín resalta el amor

“La gente hace mucho clic con la obra y creo que es muy importante hablar de estos temas ahora”, mencionó Odín, sobre una historia que converge en una época en la que a la gente le asusta amar. Sin embargo, el también actor, director y escritor, ve necesarios los sacrificios en cualquier relación de amor, así como aprender a reconocer ese sentimiento cuando se presenta en nuestras vidas.

“Estamos esperando tanto tiempo a que llegue la persona indicada, que nos perdemos otras posibilidades increíbles que están frente a nosotros. A veces el amor te esta viendo a la cara y no te estás dando cuenta. Por que crees que debe de ser de cierta manera. En Lucas ocurre una historia donde te enamoras de quien no esperabas y ese es el que más trabajo cuesta”.

Con esas experiencias, “Lucas” espera al público queretano para divertirse, empatizar con los personajes y reflexionar sobre el amor. Dejando de lado las expectativas de vida que la misma sociedad genera.

Con información de Carlos Curiel