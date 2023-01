Nutrióloga de Jorge Salinas aclara relación y supuesta infidelidad

El actor Jorge Salinas está en el ojo público luego de que se dieran a conocer unas fotografías en donde presuntamente está besando a otra mujer, siendo infiel a su esposa la también actriz Elizabeth Álvarez.

Luego dude este escándalo, la mujer que aparece en las fotos muy cerca del actor aclaró la relación que mantienen y habló sobre la ‘infidelidad’.

En un medio de información se divulgaron fotografías de Jorge Salinas abrazando a una mujer vestida de blanco y, al parecer, juntando los rostros como si fuera un beso. Esto puso sobre la mesa la posibilidad de una infidelidad a la actriz Elizabeth Álvarez, pero la presunta ‘amante’ aclaró los hechos.

¿Hubo infidelidad de Jorge Salinas?

La mujer que aparece en las fotos divulgadas en los medios de comunicación es la nutrióloga del actor Jorge Salinas. Su nombre es Ana Paula Castillo y ella explicó cuál es la relación que mantiene con el histrión.

“Quiero agradecer el voto de confianza de todos mis pacientes, uno de ellos ha sido Jorge, quien ha tenido un progreso muy grande en su metabolismo, en su control de glucosa. La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional”, dijo.

Por otra parte, la nutrióloga señaló que aparece en las fotos con Jorge Salinas porque ella es la encargada de regular su dieta. Por lo cual, entrega esporádicamente medicamentos al actor para mantener un estilo de vida saludable.

“Él, en ocasiones, pues no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y, personalmente, he sido yo quien se los entrega fuera de las instalaciones. No ha habido más, explicó”.

Ana Paula Castillo señaló que se trató de una simple despedida de fin de año. Así que las especulaciones sobre ser ‘la amante’ y una infidelidad son nulas.

“Eso fue, me parece, a finales del año pasado, cuando le entregué la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo, como de manera cordial. No quisiera hablar sobre eso, toda la relación ha sido de manera profesional”, añadió.