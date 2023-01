Me sigue gustando mucho vivir: Ignacio López Tarso

Uno de los mayores deseos de Ignacio López Tarso es celebrar, en dos años más, su centenario de vida y hacerlo aún arriba de un escenario. El actor cumplió ayer 98 años de edad y, en su propia voz, su salud está bien y sus capacidades aptas para retomar sus actividades de actuación, por lo que espera, en breve, retomar una nueva temporada presencial de ‘Una vida en el teatro’, obra que compartió con su hijo, el también actor Juan Ignacio Aranda, desde 2019, antes de la pandemia.

“Estoy totalmente en paz, agradecidísimo por todos estos años de vida, porque me sigue gustando mucho vivir y quiero, en dos años más, llegar y celebrar 100 años, en 2025. Quiero seguir trabajando si puedo conservarme como estoy. Me estoy cuidando. Pienso bien, recuerdo bien, tengo buena memoria y estómago. Mi corazón funciona sin ningún problema hasta este momento; mis pulmones, mi cerebro, todo mi cuerpo está funcionando bien.

“Me gusta seguir viviendo y aprovecharé todas las oportunidades que lleguen, aunque han ido reduciéndose hasta llegar a no hacer cine, a casi no hacer televisión. Acabo de hacer un capítulo de ‘Como dice el dicho’, con Sergio Corona, e hice uno o dos de ‘Vecinos’, hace unos meses. Eso es lo que he hecho, por ofrecimiento de la televisión, que ha sido muy poco”, expresó Ignacio López Tarso.