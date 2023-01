Santa Fe Klan puede reconciliarse con Maya Nazor, esto se sabe

Tras anunciar su separación con la madre de su hijo, Maya Nazor, el rapero Santa Fe Klan se refirió nuevamente al tema y aseguró que nada está dicho todavía dejando ver que podría haber una reconciliación entre ambos.

Fue a finales del año pasado cuando se confirmó la ruptura entre la pareja, a tan solo unos meses de haberse convertido en padres de pequeño Luca, sin embargo, al parecer, donde hubo fuego, cenizas quedan, por lo que el músico estaría dispuesto a darse una segunda oportunidad con la influencer.

Y es que, a pesar de que tanto Maya como el rapero han sido herméticos sobre su vida privada, en una reciente entrevista al cantante reveló que no estaría dispuesto a dejar ir de su vida a la madre de su hijo, pues piensa en una futura reconciliación.

“Ella no es mi enemiga y nunca lo será, ella es la que siempre estará ahí. En mi vida”, dijo sobre la madre de su hijo.

Santa Fe Klan no da todo por sentado

Además, el rapero dijo que, aunque no haya reconciliación, la relación con Maya siempre será cordial por el bien del pequeño Luca.

“Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos qué va a pasar”.

Santa Fe Klan dijo que su hijo siempre verá a sus padres juntos, aunque no sean pareja, y que todo se lo dejará al tiempo.

“Mi Luca es mi Luca y él siempre me verá con ella y cada vez que la vea estaremos bien porque no sé cuán parcial es el otro, nosotros… La conocí y hablamos y nos reímos como si estuviéramos juntos, fue genial, tal vez como, no sabemos qué va a pasar, Luca es demasiado chiquito y no sabemos qué pasará, y qué pasará después”, finalizó.

En declaraciones recientes, el músico aseguró que aunque ha tenido la oportunidad de salir con otras mujeres, por el momento no está interesado debido a que le guarda respeto a la madre de su hijo.