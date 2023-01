Estados Unidos se lleva la corona de Miss Universo 2023

Estados Unidos sale triunfador de la máxima competencia de belleza y gana la corona de Miss Universo. Su representante, R’Bonney Gabriel, de 28 años de edad y quien se dedica a xxx, se alzó como ganadora dejando atrás a las candidatas de Venezuela (segundo sitio) y República Dominicana (tercer sitio), Amanda Dudamel y Andreína Martínez respectivamente.

Como cada año, mujeres de todo el mundo se prepararon física y mentalmente para participar en una edición más de Miss Universo, el certamen de belleza más popular en las últimas siete décadas.

En esta ocasión, 84 mujeres participaron para ganar la corona y se reunieron en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde ya tuvieron la oportunidad de mostraron sus algunos sus majestuosos trajes tanto típicos como de noche.

R’Bonney Gabriel es unamodelo oriunda de San Antonio, Texas. Cuenta con una licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria en la University of North de Texas, de dónde se graduó en 2018. Es hija de una estadounidense y un filipino, quien llegó a la Unión Americana con tan sólo 20 dólares en su bolsillo, pero logró superarse y cursar un doctorado en Psicología por la Universidad de Houston.

Una vez que terminó sus estudios universitarios, R’Bonney creó su propia firma de moda, R’Bonney Nola. Aunado a ello, se asoció con Magpies & Peacocks, donde da clases de costura. Fue elegida Miss USA tras un certamen en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada, donde venció a las representantes de Illinois, Nebraska, North Carolina y Miss Ohio.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023