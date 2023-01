Bizarrap, por esta razón eligió a Shakira para su sesión 52

Bizarrap, de 24 años, y de origen argentino ha ido adquiriendo fama gracias a sus sesiones musicales lanzadas en su canal de YouTube.

Desde hace cinco años, Gonzalo Julián Conde, su nombre real, se ha ido construyendo de manera casi artesanal dentro de la música actual.

La más reciente colaboración es la que hizo con Shakira titulada BZRP Music Sessions #53, la cual se convirtió en la canción latina con un debut histórico en el canal de YouTube con un estimado de 50 millones de visualizaciones en 24 horas, alcanzó el primer lugar en tendencia en más de 20 países, incluido México, y sumando hasta hoy más de 73 millones de vistas.

Ahora los artistas buscan ese pequeño lugar, que ni siquiera es un estudio, en Buenos Aires, donde Bizarrap tiene su universo. La habitación donde se crió cuando era adolescente y todavía era conocido como Gonzalo. Ahí comenzó a gestarse el imperio de Bizarrap, en donde los géneros como el rap, el trap y el urbano son los sonidos que más se escuchan, sin embargo, no son los únicos.

“Yo siempre digo que estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo, pero trato de ir acomodando. Me tiene que gustar mucho un artista y lo llamo yo generalmente, ¿viste? Y si quiere trabajar, trabajamos. Más que nada es así porque, te juro, no tengo tiempo para más”, dijo el DJ en una entrevista.

En esa habitación donde artistas como Residente, Alemán, Duki, Anuel AA, MHD, Nicky Jam, Nathy Peluso, Cazzu, ACZINO, Trueno, Nicki Nicole y Kodigo, entre otros, han descargado todo tipo de emociones y han hecho catarsis de sus temáticas, de sus emociones y de sus preocupaciones, tanto personales como públicas.

Bizarrap, un terapeuta

Bizarrap es casi como un terapeuta que, mientras toca el órgano y hace su magia en la parte de producción, escucha a cada uno de los músicos que hacen arte a partir de sus inquietudes.

Claro ejemplo es este tema con Shakira, pero también las otras 52 sesiones que ha hecho. El puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, se tomó un tiempo en 2022 para visitar la habitación de Bizarrap. Y crear la sesión 49, en la cual el exvocalista de Calle 13 decidió responder a J Balvin ante su fracasada iniciativa de boicotear la entrega del Latin Grammy de 2021.

En aquella entrega donde se homenajearía a Rubén Blades, Balvin consideraba que la Academia Latina de la Grabación necesitaba a los artistas de género urbano para ganar rating, pero no les daban el respeto que merecían, ya que en aquella ocasión no acapararon las nominaciones como en otras ocasiones y ahí comenzó la polémica con Residente, quien, cansado de los posteos del colombiano, decidió unirse a la magia de Bizarrap.

Más mujeres

Shakira no ha sido la única mujer que ha hecho catarsis con Bizarrap, Nathy Peluso en la sesión 36 se muestra con una mujer empoderada que no permite que ningún hombre la haga sentirse menos. De la misma forma, la argentina Cazzu se unió a Bizarrap para darle un escarmiento a un exnovio en la sesión 32, mientras que Nicki Nicole lo hizo en la 13.

Bizarrap no es un artista que un día se le ocurrió hacer música, lo suyo comenzó desde que tenía 13 años, inspirado por Skrillex. “Nunca me interesó cantar. Yo quería ser DJ en realidad y eso me llevó a querer producir mis propias canciones. Veía a Skrillex y aspiraba a eso”, compartió.

Sin embargo, su carrera de manera seria arrancó en 2017, después de trabajar en Warner Music y estudiar la licenciatura de Mercadotecnia. Cuando Gonzalo alcanzó la mayoría de edad decidió ampliar sus horizontes e ingresar a la Universidad donde quería aprender de Marketing y esa decisión lo llevó hasta la disquera.

“Durante dos años estudié y trabajé en Warner, era chiquito, tenía 18 años, pero aprendí mucho. Entré por suerte. Ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram, entonces fui a su oficina, me pusieron una canción. Yles dije ‘está buena’ y luego otra, les di mis opiniones, y se ve que les gustó.

“Les dije que estudiaba marketing cerca de las oficinas y me preguntaron si no quería trabajar ahí, dije que sí. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, dijo Bizarrap.

Tras su experiencia y aprendizaje en la disquera y lo que vivió en las batalla de freestyle. Bizarrap decidió tomar su propio camino y hacer su propio arte. Así, desde hace casi cuatro años, el 8 de febrero de 2019 comenzó estas sesiones en YouTube con BHAVI.