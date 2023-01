¿Quién es Briella? La venezolana que acusa a Shakira y Bizarrap de plagio

Shakira está nuevamente en tendencia por la polémica letra de su canción que embarra totalmente a Piqué y Clara Chía, y, ademas, por la supuesta acusación de plagio que realizó la también cantante venezolana Briella.

¿Pero, quién es Briella?

Briella es una cantante de Valencia, Venezuela, que nació un 23 de noviembre y está activa en redes sociales con cuentas en redes sociales bajo el nombre de @briellamusic.

De acuerdo con su perfil en Spotify, “Es una artista venezolana que incursiona en el género del regaaetón con un sonido fresco e innovador”.

¿De qué acusa Briella a Shakira?

“Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, dijo en sus redes.

“Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”, mencionó la venezolona.

¿Qué dice la “tiradera” de Shakira?

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”; “Una loba como yo no está pa’ novato’”; Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе. Entendí que no es culpa mía quе te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal… pique”; “Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena. Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh”, son algunas de las expresiones de Shakira.