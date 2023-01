Karely Ruiz sufre robo en su casa

Con el pie izquierdo comenzó el año 2023 la influencer y modelo, Karely Ruiz, pues denunció ante sus seguidores que fue víctima de la inseguridad que se vive en el país.

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz, dio a conocer que sufrió un robo nada más y nada menos que en su casa y mencionó que fue lo que sustrajeron de su hogar.

“Ayer me robaron en mi casa jaja una cartera, oye puro rata últimamente”, mencionó la famosa modelo.

Debido a que los hechos los dio a conocer este primero de enero, todo parece indicar que el robo fue perpetrado justo en la celebración de año nuevo, cerrando el 2022 con este lamentable hecho.

Te podría interesar: Acusan a Steven Tyler por agresión sexual de menor

Pese a ello, tal parece que la pérdida no fue de gran valor, pues la influencer, Karely Ruiz, se lo tomó a la ligera, sin embargo, no detalló si pondrá alguna denuncia por el robo.

Karely Ruiz vivió un fin de año robando suspiros, pues en sus mismas redes sociales compartió fotos de su noche de celebración, posando junto a su auto de millones de pesos.

A pesar de que aseguró no haberse “arreglado chido” y estar un tanto triste, la reina de Only Fans recibió halagos de sus seguidores que no dudaron en intentar levantarle el animo.