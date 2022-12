Mariana Treviño ablanda el corazón a Tom Hanks

Fue a partir de un video hecho con su celular y desde un cuarto de hotel, que Mariana Treviño participó en el casting para ‘Un vecino gruñón’. El director alemán Marc Forster, de películas como ‘Guerra Mundial Z’ quedó fascinado por la regia que mezclaba el inglés con el español, que hacía distintas voces y que interpretaba a varios personajes y supo inmediatamente que había encontrado a Marisol, la chica que se enfrentaría a Tom Hanks en la adaptación fílmica de la novela A Man Called Ove, del sueco Fredrik Backman.

“Verme en el set con Tom Hanks fue un alucine, fue surreal y tuve que respirar pues no me la creía, pero, a la vez, como es una persona tan humana, que tiene una generosidad tan grande, esas barreras ilusorias que luego nos ponemos con las personas y con las jerarquías, se deshacen, se derriten. Él se encarga de que así sea también y él hace que todo sea muy cómodo. Supongo que hace todo eso en las películas en las que trabaja y, aquí, fue especialmente cariñoso con nosotros, conmigo, con Manuel (García-Rulfo) y eso facilitó nuestro trabajo de entrega, de podernos conectar con él, con su energía hermosa”, contó Mariana Treviño.

“La directora de casting básicamente me llamó para decirme que tenía que ver a Mariana Treviño, que era una actriz de México y que me iba a mandar un correo con las audiciones. Abrí el link pensando que me iba a mandar el ‘cast’ de, por los menos, veinte actrices y solo vi un link (…) Lo abrí y vi a Mariana grabándose con su celular en un cuarto de hotel en España, hablando con un marido invisible y hablando con un Tom Hanks invisible. Al principio, me sentí un poco confundido porque ella estaba diciendo todos los diálogos en español, en inglés y, de pronto, la empecé a ver, me hizo reír bastante y supe que era ella. Le llamé a la persona del ‘cast’ y le dije: ‘Es ella’”, contó Marc Forster.